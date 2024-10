XPG Lancer Blade DDR5 6400 MHz CL 32 wyglądają ładnie. Białe, żebrowane radiatory i pasek RGB na górze pamięci sprawiają, że będą idealnym towarzyszem wszystkich, jakże ostatnio popularnych, komputerów z białymi komponentami. Do tego nie mają wymyślnych, wysokich chłodzeń, co sprawia, że powinny zmieścić się pod masywne systemy chłodzenia powietrzem. Co ważne, kontrolą podświetlenia zajmuje się płyta główna, a nie jest to część zamkniętego ekosystemu. Na mojej MSI z790 Edge bez problemu dało się ustawić takie kolory, jakie chciałem.

EXPO i XMP w jednym zestawie

Sama instalacja i pierwsze uruchomienie przebiegło bez żadnych problemów. Co ciekawe, według BIOS, pamięci mają zarówno wbite automatyczne ustawienia EXPO pod procesory AMD, jak i XMP do Intela. Możemy więc z nich w pełni korzystać bez problemów, niezależnie od tego, po której "stronie mocy" stoimy.

XPG Lancer Blade - wyniki podkręcenia

Pierwsze uruchomienie na 6400 MHz i CL32 oczywiście bez problemu. Jeśli chodzi o wyniki FPS, to w Cyberpunku 2077 mamy 85 FPS, w Ara: History Untold (w ustawieniach ultra) 78 FPS, a w Aliens: Dark Descent 104 FPS (komputer testowy to Intel 13700K, RTX 4080, MSI Edge z790).

Jeśli chodzi o podkręcenie, to przy użyciu automatycznych funkcji OC w BIOS MSI - możemy po prostu wybrać, jaką prędkość i jakie CL chcemy ustawić, a resztę parametrów płyta nam dobierze, maksymalnie udało mi się uzyskać 7400 MHZ CL 36. Przy 7600 MHz komputer nie był w stanie już się uruchomić.

Przy tych ustawieniach, komputer pracował stabilnie, gry nie sprawiały problemów i po kilku godzinach używania nie było żadnych awarii. Wyniki? Najwięcej z podkręcenia RAM skorzystał Dark Descent, gdzie liczba FPS skoczyła do 117, w Ara miałem 84-85 FPS, a w CP2077 88-89 FPS. Widać, że podkręcanie przynosi pewne efekty, a Lancer XPG praktycznie daje nam darmową dodatkową moc.

XPG Lancer Blade - podsumowanie

Podsumowując - pamięci są bardzo ładne, nie ma problemów z podświetleniem RGB, nie grzeją się, a do tego mają potencjał do podkręcenia. Mi udało się uzyskać dodatkowy 1000 MHz, ale wiadomo, wyniki mogą się różnić przy poszczególnych zestawach.

Jako, że zestaw XPG Lancer Blade 2x16GB 6400 MHz CL32 kosztuje około 490 PLN, a pamięci o prędkości 7400MHz są o 200-300 złotych droższe, to jest to bardzo rozsądny zakup, który daje nam dodatkową moc za mniej. Jak szukacie dobrego i niedrogiego RAM, to ten zestaw na pewno powinien znaleźć się na górze waszej listy zakupów