The Frame to zdecydowanie najpopularniejszy model w ofercie urządzeń lifestyle firmy Samsung. Od czasu wprowadzenia go na rynek, czyli od 2017 roku widzowie wciąż najchętniej wybierają ekrany 55” – stanowią one 28 proc. wybieranych telewizorów The Frame, ale tuż za nią plasuje się przekątna 65” - 20 proc. Jednocześnie rośnie popularność większych przekątnych - 75” i 85”. W 2023 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, ich sprzedaż wzrosła o 7 proc.

Czym jest The Frame?

The Frame to telewizor który na tle innych ekranów wyróżnia sporo czynników. Jego matowa ekran, chroni przed refleksami światła, a do tego dostał certyfikat od Pantone, potwierdzający jakość reprodukcji kolorów.

Innym istotnym wyróżnikiem telewizora The Frame jest Tryb Sztuka, dzięki któremu także naszą otwartą kuchnię czy salon można zamienić w prywatną galerię z naszymi ulubionymi obrazami czy zdjęciami dodając waloru estetycznego. Sklep ze sztuką Art Store oferuje dostęp do ponad 2500 dzieł w najróżniejszych stylach, w tym sztuki klasycznej, sztuki nowoczesnej, a także fotografii i grafik.