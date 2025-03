Logitech Meetup 2 przypomina bardziej soundbar niż kamerę internetową. To czarna belka z wbudowaną kamerą i głośnikami, którą najlepiej zamontować pod telewizorem w sali konferencyjnej. Dzięki temu uda się objąć obiektywem urządzenia cały zespół.

Logitech Meetup 2 - zdalna kontrola nad urządzeniem

Podłączenie jest proste - możemy użyć albo Bluetooth albo kabla HDMI. Sam system warto podłączyć do sieci. Dlaczego? Bo wtedy dział IT ma nad kamerą pełną kontrolę i jest w stanie zadbać nie tylko o bezpieczeństwo urządzenia, ale także czuwać nad prawidłowym działaniem systemu. Jak tłumaczą w rozmowie z dziennik.pl ludzie z Logitech, Meetup 2 ma wbudowany procesor ARM, który pozwala na zdalnym zarządzaniem "kamerką".

Logitech Meetup 2 - bezpieczeństwo

Co ważne, Meetup 2 jest bezpieczny dla sieci korporacyjnej, nawet jeśli pozwala na zdalne podłączenie się własnym urządzeniem pracowników. Urządzenie przeszło wiele testów niezależnych organizacji, zajmujących się bezpieczeństwem i każdy nabywca może, pod embargo, zapoznać się z wszelkimi wynikami testów zabezpieczeń.

Logitech Meetup 2 - wrażenia z korzystania i cena

A jak Meeetup 2 sprawdza się w tym, do czego został stworzony? Logitech chwali się wsparciem AI przy przekazywaniu dźwięku i obrazu. I to faktycznie działa. Nawet przy słabym świetle matryca 4K urządzenia radzi sobie doskonale z obrazem. Nie ma też żadnego problemu przy ostrym słońcu, świecącym w okna sali konferencyjnej. Podobnie jest z dźwiękiem. Mikrofony odpowiednio filtrują wyłapane odgłosy i możemy być pewni, że żadne niechciane dźwięki do osób po drugiej stronie ekranu nie trafią.

Jeśli chodzi o cenę, to Meetup 2 faktycznie jest pozycjonowany w segmencie firmowym. Nie tylko bowiem samo urządzenie kosztuje około 4 tysięcy złotych, to jeszcze można rozważyć wydanie koło 200 PLN na pilota (nie ma go w zestawie) oraz wykupienie abonamentu na oprogramowanie Logitech Sync, które pozwoli na zarządzanie wszystkimi ustawieniami.

Logitech Meetup 2 - podsumowanie

Podsumowując - Meetup 2 to nie jest zwykła kamerka dla przeciętnego użytkownika. Do domowego użytku, czy nawet do jednoosobowej pracy zdalnej Logitech ma inne, znacznie tańsze rozwiązania. To jest prawdziwy, porządny firmowy kombajn, który może być w czasie rzeczywistym nadzorowany przez IT i który pozwoli przeprowadzić wideokonferencje dla kilkuosobowych zespołów bez żadnych problemów. Warto w ten sprzęt zainwestować.