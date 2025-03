R99 4K ma klasyczny design - to prostopadłościan z ekranikiem, który przymocowujemy na przedniej szybie za pomocą dwustronnej taśmy. Kamerka ma wbudowany moduł GPS w uchwyt, można też do niej podłączyć także tylną kamerkę oraz moduł parkingowy, który pozwala na rejestrowanie zdarzeń, gdy jesteśmy poza autem, a jednocześnie dba o to, by nie rozładować akumulatora. Nagrania są przechowywane na karcie MicroSD i można je szybko przegrać na telefon, dzięki aplikacji Navitela.

Jedyną drobną wadą montażu kamery jest brak kabla USB-C, który można podłączyć wprost do samochodu. Ze względu na wtyczkę USB-A trzeba się posiłkować dołączoną ładowarką, lub użyć przejściówki.

Navitel R99 4K - proste menu

Konfiguracja i korzystanie z kamery jest proste - mamy do dyspozycji zarówno fizyczne przyciski, jak choćby ten do zrobienia zdjęcia, albo też możemy posłużyć się ekranem dotykowym. Menu jest jasne - bez problemu możemy włączyć takie rzeczy, jak nagrywanie bez dźwięku, rejestrację prędkości auta itp.

Reklama

Kamerka ma też wbudowane takie rzeczy, jak ostrzeżenia przed fotoradarami czy odcinkowym pomiarem prędkości. Urządzenie alarmuje nas zanim wjedziemy w strefę pomiaru i pokazuje dystans do miejsca kontroli. Wiadomo więc, kiedy zdjąć nogę z gazu. Trzeba też pamiętać, że o ile możemy ustawić na kamerce wyświetlanie prędkości, to nie ma co się nim sugerować. Zaniża bowiem prędkość względem prędkościomierza o kilka km/h i może być nieprzyjemna niespodzianka.

Navitel R99 4K - jakość nagrań

Reklama

Jeśli chodzi o jakość nagrań, to Navitel R99 4K wyposażony jest w sensor Sony Starvis (niestety pierwszej generacji). W dzień radzi sobie doskonale. Kolory są dobrze odwzorowane, a urządzenie bez problemu nagrywa tablice rejestracyjne wymijanych, omijanych i wyprzedzanych (lub wyprzedzających aut). W nocy jest jednak słabiej - na oświetlonych miejskich ulicach jeszcze tak dużego problemu nie ma, natomiast poza miastem, lepiej przełączyć się w tryb FHD 120 FPS. Wtedy są szanse, że złapie się tablice rejestracyjne innych aut. Niestety brakuje tu nowej generacji sensora Sony Starvis.

Navitel R99 4K - podsumowanie

Podsumowując - Navitel R99 4K nie jest najlepszą kamerą na rynku. Jednak w swoim pułapie cenowym - 499 PLN jest bardzo sensownym rozwiązaniem. W dzień radzi sobie idealnie, choć w nocy ma pewne problemy. Ale i tak radzi sobie lepiej niż konkurencja z podobnej półki cenowej. Biorąc pod uwagę, że dostajemy razem z nią moduł GPS oraz roczny kod na nawigację samochodową (tylko na urządzeniach z Androidem), to R99 4K wydaje się całkiem sensownym pomysłem, jeśli nie planujecie wydać ponad 1000 złotych na kamerę.