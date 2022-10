Motorola inwestuje w elastyczne ekrany OLED, czyli pOLED, które oferują optymalne połączenie obrazu i komfortu. Tę ideę wyraża koncepcja smartfona zwijanego, którego ekran może przybierać trzy różne stany: rozwinięty, kompaktowy i podgląd, a zmieniać je można zwykłym naciśnięciem przycisku.

Mający zaledwie około 10 cm długości smartfon koncepcyjny skraca się do formatu mniejszego niż większość innych urządzeń klasy premium na rynku. Zarówno ekran o przekątnej 6,5” do wciągającej gry, jak i zmniejszony format do wygodnego przenoszenia to cechy świadczące o nieograniczonych możliwościach w zakresie tworzenia treści, rozrywki i nowej elastyczności małego urządzenia z otaczającym go ekranem.

Będzie też zwijany laptop?

Oprócz koncepcji zwijanego smartfona firma Lenovo zaprezentowała też koncepcyjny zwijany laptop. Zastosowano w nim podobną technologię, aby zwiększyć możliwości pracy wielozadaniowej i przeglądania Internetu, zachowując kompaktowe wymiary.