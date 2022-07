Nothing Phone (1) to telefon, za Który odpowiada m.in Carl Pei, Twórca sukcesu One Plus. Teraz liczy, że dzięki wsparciu Google'a I crowdfundingowej kampanii uda się ten sukces powtórzyć. Stąd pomysł na nowy telefon, klasy średniej. Pod maską znajdziemy m.in. SnapDragon 778+, modem 5G, ekran OLED 120 Hz oraz dwie kamery 50 MP.

Wygląd smartfona

Ciekawie wygląda design telefonu - z tyłu znajdziemy przezroczystą obudowę, chronioną Grilla Glass, z wbudowanymi ponad 900 LED-ami. Ten interefejs, zwany "Glyph", pozwoli nam. min. ustawi własne wzory świecenia dla połączeń każdego z naszych kontaktów, powiadomień z apel, czy też będzie działać jako swoista lampa błyskowa. Jak tłumaczą przedstawiciele Nothing, ma to przyspieszyć i usprawnić komunikację, bo nie trzeba będzie patrzeć na ekran smartfona, by wiedzieć, kto dzwoni. Co ważne, obudowę wykonano z aluminium, uzyskanego z recyklingu, a ponad 50 proc. plastikowych elementów także zostało wyprodukowanych z surowców wtórnych.

System operacyjny i bateria

Zgodnie z obecnie panującymi trendami, w pudełku nie będzie ładowarki. Niestety nie ma też co liczyć na szybkie "karmienie" baterii. Nothing Phone (1) może być ładowany mocą 33W, co ma ograniczyć zużycie baterii bardzo szybkim ładowaniem. Dostajemy za to ładowanie zwrotne w obudowie oraz ładowanie bezprzewodowe telefonu.

Nothing OS ma być całkowicie pozbawionym bloatware i będzie w zasadzie czystym systemem Android. Do tego system operacyjny ma pozwolić na kontrolę wszelkich urządzeń Internetu Rzeczy bez dodatkowych aplikacji, a jedynie za pomocą ustawień w telefonie - co ciekawe, smartfonem będzie się dawało zarządzać samochodami, jak choćby Teslą.

Aparaty

Nothing stawia na prostotę. Zamiast kilku kamer do makro, szerokokątnych zdjęć itp. dostaniemy dwie kamery o rozdzielczości 50MP, z flagowym sensorem Sony IMX766 ze stabilizacją optyczną, wsparciem AI i rozpoznawaniem scen.

Ceny i dostępność

Jeśli chodzi o dostępność, to Nothing Phone (1) będzie w Polsce - od 21 lipca - w trzech wersjach - w czarnej z 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci za 2,299 PLN, z 256 GB pamięci i 8GB RAM w wersji czarnej i białej za 2399 oraz w najbardziej "wypasionej" wersji z 12 GB RAM i 256GB miejsca na dane za 2619 PLN - to oznacza, że smartfon będzie w cenie, przypominającej konkurencyjne telefony średniej półki. Początkowo dostępny będzie w trzech sklepach - polskim Amazonie, w x-kom i w Media Expert. Potem ma trafić też do operatorów.

Test telefonu wkrótce też pojawi się u nas