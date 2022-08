DualSense Edge ma - jak twierdzi japoński koncern - pozwolić graczom na lepsze dopasowanie pada do swoich potrzeb, a dzięki temu dać pewną przewagę w rozgrywce. W nowym kontrolerze da się bowiem zmienić przypisanie przycisków, wyłączyć niektóre z nich, albo dopasować "martwą strefę" gałek. W przypadku spustów można będzie ustawić, jak daleko mają dawać się wcisnąć. To ma pomóc np przy łatwiejszym operowaniu gazem i hamulcem w grach wyścigowych. Do tego do każdej gry da się stworzyć własny profil, a potem szybko go uruchomić.

Reklama

Co jeszcze da się wymienić?

Sony zapowiada też, że będzie można tez wymienić moduły drążków czy same ich końcówki, by pad zawsze wyglądał świeżo i nie sprawiał problemów. Dostaniemy też dwa specjalne przyciski pod spodem pada, którym można będzie przypisać funkcje innych klawiszy kontrolera.

Reklama

Cena i data premiery? Tego Sony jeszcze nie podało. Choć, biorąc pod uwagę ceny podobnego kontrolera Microsoftu (699 PLN), pad do Playstation 5 nie będzie tanią rzeczą