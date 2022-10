QN700B wygląda, jak przystało na serię "Excellence Line". Bezbramkowy design, do tego cienki ekran, który aż prosi się, by go powiesić na ścianie na specjalnym uchwycie Samsunga, który sprawi, że telewizor będzie przylegał do powierzchni prawie jak obraz. Potem wystarczy odpalić na nim tryb ambient, pokazujący piękne widoki, gdy nie używamy telewizora i problem czarnej płaszczyzny na ścianie w salonie mamy załatwiony.

Mimo, że QN700B jest najniższym modelem z serii Excellence Line, to Samsung nie ograniczył mocno jego funkcji. Dalej dostajemy mocny procesor z sieciami neuronowymi, który pomogą w upscalingu materiałów niższej rozdzielczości do 8K, do tego są głośniki z Dolby Atmosferę o łącznej mocy 60W, które potrafią też współpracować z soundbarami koreańskiej marki, rozszerzając moc "grajbelki" o głośniki telewizora oraz oferują dźwięk, podążający za obiektami na ekranie. Dostajemy też powłokę antyodblaskową, przydatną gdy oglądamy filmy w jasnym pokoju. Do tego także ma matrycę opartą na MiniLED z "kwantową kropką", która fantastycznie odwzorowuje kolory i kontrast, a do tego dba też o nasze oczy. Wyposażono go też w system automatycznej kalibracji, wykorzystującej ekran naszego smartfona do dopasowania parametrów urządzenia.

System operacyjny, to najnowsza wersja Tizena, dająca dostęp do wszystkich najbardziej popularnych aplikacji VOD, ułatwiająca połączenie z konsolami czy zewnętrznymi odtwarzaczami, a przy tym przyjazna i prosta w obsłudze. Urządzenie współpracuje także z aplikacją SmartThings, pozwalającą zarządzać domowym ekosystemem Samsung (służy też m.in. za pilota). Urządzenie wspiera też system e-ARC oraz ma cztery porty HDMI 2.0. Bez problemu połączy się także z ekosystemem Apple przez Air Play 2.

Ciekawym elementem QN700B jest pilot, który nie wymaga baterii - urządzenie ładujemy bowiem albo przez port USB-C, albo przez baterię słoneczną, na spodzie sterownika. W ten sposób nie ma potem problemów, co robić ze zużytymi bateriami lub gdzie jest ładowarka do akumulatorków i gdzie mamy zapasowy ich komplet.