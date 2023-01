Huawei FreebBuds 5i mają standardowy design dousznych słuchawek z pałąkami sterującymi. Dostępne są w kolorze białym, czarnym i w dziwnym odcieniu niebieskiego. Słuchawki dobrze leżą w etui, w którym trzymane są za pomocą magnesów. Niestety, ze względu na niską cenę, nie da się ich ładować bezprzewodowo. W uszach FreeBuds 5i leżą dobrze - to jedne z najwygodniejszych i najlżejszych słuchawek, jakie używałem. Lepiej leżą mi w uszach tylko LinkBuds S i AirPods Pro.

Sercem słuchawek jest aplikacja Huawei. Możemy w niej włączyć system ANC, ustawić jakość dźwięku, ustawienia korektora czy przetestować, czy dobraliśmy wkładki douszne odpowiednich rozmiarów. Jest ona prosta w obsłudze i dostępna po polsku.

ANC i jakość dźwięku

Samo ANC jest bardzo dobre. W swoim segmencie cenowym FreeBuds 5i nie mają sobie równych - potrafią całkiem sensownie wyciszyć pociąg czy tramwaj. Nie jest to jednak ANC najwyższej klasy, jak w najdroższych modelach Jabry i pewne odgłosy uliczne czy transportu miejskiego do nas trafiają. Bateria jest całkiem porządna - przy wyłączonym ANC da się wyciągnąć z FreeBuds 5i około 27 godzin muzyki (przy ładowaniu słuchawek w etui oczywiście).

Jakość dźwięku? Wśród słuchawek za 400 PLN produkt Huawei nie ma sobie równych. To najlepiej grające tanie słuchawki na rynku. Mają fajną scenę muzyczną, dobrze odtwarzają każdy rodzaj dźwięku. Świetnie radzą sobie i z basami i z innymi tonami. Mimo tego, że niby odtwarzają muzykę w wysokiej rozdzielczości dźwięku, to jednak słychać różnicę między nimi a Sony LinkBuds S czy AIrPods Pro. W porównaniu z nimi gubią część dźwięku i nie są w stanie tak samo dobrze oddać brzmienia instrumentów, ani pokazać tak dobrze pełnej sceny. O ile przy pop czy podobnych gatunkach muzyki tego tak bardzo nie słychać, o tyle przy odtwarzaniu muzyki klasycznej czy instrumentalnej różnica jest jak najbardziej słyszalna. Oczywiście trzeba pamiętać, że produkty Sony czy Apple kosztują dwa razy tyle.

Podsumowując - FreeBuds 5i od Huawei to bardzo udane budżetowe słuchawki. W tej cenie - 349 PLN - lepszego urządzenia nie znajdziecie. Mało tego, uważam, że ten model w klasie słuchawek tak do 500 PLN nie ma równych. W swoim segmencie cenowym grają rewelacyjnie, maja świetne ANC i dobrą baterię. To bardzo dobre słuchawki dla człowieka, który chce posłuchać muzyki po drodze do pracy.