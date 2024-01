Wyłączanie i ponowne uruchamianie komputera

Laptop po zamknięciu zazwyczaj wchodzi w tryb czuwania, a to oznacza, że nie wszystkie procesy zostają zamknięte. Czasem musimy po prostu dać mu „odpocząć”. Pierwszym krokiem dla poprawy wydajności laptopa jest więc regularne wyłączanie i ponowne uruchamianie urządzenia. Takie działanie pozwala na wyczyszczenie pamięci RAM i zamknięcie wspomnianych procesów działających w tle, które mogą spowolnić działanie komputera.

Zwiększanie pojemności pamięci RAM

Jednym z najprostszych sposobów na poprawę wydajności laptopa jest zwiększenie ilości pamięci RAM. Jest to zasób używany przez komputer do przechowywania danych, które są przetwarzane w bieżącym czasie. Im więcej pamięci RAM ma twój komputer, tym więcej danych może przechowywać i przetwarzać jednocześnie, co przekłada się na jego szybsze działanie. RAM można wymienić na wersję o większej pojemności lub dodać do już istniejącej, jeśli komputer posiada odpowiednie wejście.

Czyszczenie dysku twardego

Kolejnym krokiem, by zwiększyć wydajność laptopa jest czyszczenie dysku twardego. Niepotrzebne programy i aplikacje mogą zajmować cenne miejsce na dysku, spowalniając działanie komputera. Zapewne sam niejednokrotnie zostawiałeś jakieś pliki na później, nigdy tak naprawdę do nich nie wracając. Przejrzyj je ponownie i wyeliminuj zbędne dane lub użyj jednego ze specjalnych programów do czyszczenia dysku.

Aktualizowanie systemu operacyjnego i sterowników

Aktualizacje często zawierają poprawki błędów i ulepszenia, które mogą zwiększyć wydajność i stabilność systemu. Można też wejść w ustawienia systemu i wybrać aktualizacje automatyczne. W internecie nie brakuje także programów, które znajdą za nas najnowsze sterowniki np. do karty graficznej czy dźwiękowej.

Wyłączanie zbędnych programów startowych

Kiedy uruchamiasz komputer, wiele programów uruchamia się automatycznie w tle – o wielu z nich możesz nawet nie wiedzieć, ponieważ taką opcję mają uruchomioną jako domyślną. Wyłączanie tych programów, które nie są niezbędne, może skrócić czas uruchamiania komputera i poprawić jego ogólną wydajność.

Zmiana dysku na SSD

Wymiana tradycyjnego dysku twardego na dysk SSD (Solid State Drive) jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na zwiększenie wydajności laptopa. Dyski SSD są znacznie szybsze od tradycyjnych dysków twardych, co przekłada się na sprawniejsze ładowanie systemu operacyjnego i programów.

Fizyczne czyszczenie komputera

Regularne czyszczenie komputera z kurzu i brudu może pomóc utrzymać go w dobrej kondycji i zapobiec przegrzewaniu się. W tym celu pomocne będzie sprężone powietrze, którego strumień należy skierować na oczyszczoną powierzchnię. Dbaj również o czystość miejsca, w którym korzystasz z laptopa.

Kiedy najlepiej wymienić komputer na nowy?

Nawet po przeprowadzeniu wszystkich powyższych działań, niektóre komputery mogą nadal działać wolno. W takim przypadku warto rozważyć wymianę komputera na nowy model. Jeśli laptop działa powoli i głośno, może to być sygnał, że jego elementy zwyczajnie się zużyły. Wtedy próba naprawienia go nie zawsze będzie opłacalna.