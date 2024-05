Oto nowa Xperia 1 VI, napędzana najnowszym Snapdragonem 8 gen3. Sony sięgnęło po pomoc sztucznej inteligencji. Firma chwali się więc, że AI pomaga mocno obniżyć poziom szumu zdjęć i ulepsza fotografie w trybie nocnym. Dostaniemy też nową aplikację do robienia zdjęć.

Jeśli chodzi o sprzęt, to Xperia wyposażona jest w optyczny teleobiektyw zmiennoogniskowy, który pokrywa zakres ogniskowych 85–170 mm, co oznacza zoom optyczny do 7,1×. Może też pracować w trybie makro, w którym minimalna odległość od obiektu wynosi 4 cm, a maksymalne powiększenie około 2×.

Xperia 1 VI - ulepszony głośnik i gniazdo słuchawkowe

AI ma też pomóc w przetwarzaniu filmów z serwisów streamingowych - Japończycy chwalą się, że dzięki temu dostaniemy lepszy kontrast, kolory i wyraźniejszy obraz. Co ciekawe, Xperia 1 VI dostała gniazdo słuchawkowe. Sony mówi też, że w telefonie ulepszono głośniki, dzięki czemu smartfon miał dostać "muzycznego kopa".

Sony Xperia 1 VI - bateria

Jeśli chodzi o baterię, to dostajemy ogniwo o pojemności 5000 mAh, które da się naładować do połowy pojemności w 30 minut.

Sony Xperia 1 VI - dostępność

Smartfon ma być dostępny w Polsce w drugiej połowie maja.