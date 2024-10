Honor zaskoczył wszystkich producentów składanych telefonów. Magic V3 jest dużo cieńszy od konkurencji i waży mniej niż niejeden telefon, który się nie składa. Jego design można po krótce opisać tak - jest śliczny. Chyba pierwszy składak, który mi się podoba. Zwłaszcza, że Honor zrobił ładną wyspę aparatu i wielokątny moduł kamery dobrze wpasowuje się w plecy smartfona. Samsung czy inni producenci składaków powinni uczyć się od projektantów tej chińskiej firmy.

Jeśli chodzi o składanie telefonu, to nie wymaga ono siły, natomiast wciąż widoczne jest zgięcie ekranu, gdy korzystamy z V3 w formie tabletu. Tak, jest ono mniejsze niż na innych składakach, ale wciąż przeszkadza.

Honor Magic v3 Pro - co pod maską?

Co pod maską? Tu nie ma żadnych kompromisów - najnowszy model Snapdragona, do tego 12GB pamięci RAM oraz 512GB miejsca na dane. Dzięki tak szybkiemu procesorowi w zasadzie nie ma żadnych problemów z działaniem gier i aplikacji, nawet jeśli odpalamy dwie rzeczy na raz na połówkach ekranu. Wszystko chodzi płynnie i się nie grzeje.

Honor Magic v3 - jak działa tabletofon?

Jeśli chodzi o działanie aplikacji na tabletofonie, to jest ponad sto apek, które potrafią wykorzystywać formę tabletu, albo pracy na podzielonym ekranie. Niestety wciąż jednak nie możemy być pewni że każdy dodatkowy program ze sklepu Google Play nie będzie miał problemów. Na pewno najlepiej sprawdzają się wszystkie aplikacje do wyświetlania filmów, bo lepiej na tym wyglądają produkcje niż na smartfonie. Choć to i tak nie jest telewizor, na którym powinno się takie rzeczy oglądać. Do tego Honor wreszcie też umożliwił, dzięki odświeżaniu ekranu od 1 do 120 Hz na obu ekranach włączenie trybu "always on display", dzięki któremu zawsze widzimy nowe powiadomienia czy godzinę.

Honor Magic v3 - bateria

Bateria? Dostajemy ogniwo o pojemności 5150 mAh, które wystarczy nam na około 10 godzin działania przy mieszanym korzystaniu z telefonu. Im więcej gramy, siedzimy w portalach społecznościowych, korzystamy z trybu tabletowego czy oglądamy filmy, to ten czas staje się oczywiście krótszy. Pełne ładowanie trwa około 46 minut, a w pudełku znajdziemy "karmicielkę" o mocy 66W. Nie jest to więc ani demon prędkości ładowania, ani telefon, który będzie działał ponad dzień na jednym "nakarmieniu". Fold 6 działa jednak dłużej.

Honor Magic v3 - zdjęcia

Honor twierdzi, że Magic v3 jest świetnym urządzeniem do robienia zdjęć. O ile w dzień, jak do każdego telefonu obecnie na rynku nie mam zastrzeżeń, o tyle nie za bardzo mi się podoba tryb nocny. Tak, zdjęcia są odpowiednio ostre, jednak Honor Magic v3 ma problem z balansem kolorów. Zdjęcia wychodzą za zimne - widać to zwłaszcza po neonach, które są dużo chłodniejsze na zdjęciu niż w rzeczywistości. iPhone 16 Pro, mimo wszelkich zaklęć chińskiego koncernu, oddaje rzeczywistość lepiej.

Honor Magic v3 - podsumowanie

Podsumowując - dostajemy najładniejszy składak na rynku, jednocześnie najlżejszy i najcieńszy. Jest szybki i wygodny, robi całkiem dobre zdjęcia w dzień. Choć te zrobione w nocy, choć ostre i szczegółowe wymagać będą edycji i zmiany nasycenia kolorów. Jeśli chcecie dobry, składany smartfon, to Honor v3 zasługuje na więcej niż tylko uwagę. Niestety za design i jakość trzeba zapłacić. Kosztuje bowiem 8800 PLN. Taka cena tego typu telefonów sprawia, że długo będą one niczym więcej niż gadżetem dla bogatych. Czekam, aż pojawią się tanie składaki, z gorszymi aparatami i słabszym procesorem, ale przystępne cenowo.