Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest system Mesh WiFi. To rozwiązanie, w przeciwieństwie do tradycyjnych routerów, gdzie sygnał może słabnąć w odległych zakamarkach, składa się z kilku połączonych ze sobą urządzeń, tworzących jednolitą sieć. Jeden router łączy się z modemem, a pozostałe rozszerzają sieć. Mimo, że w systemie działa wiele urządzeń, to użytkownik widzi jedną sieć, a urządzenie z którego korzystamy, automatycznie przełącza się na najbliższy punkt dostępowy, zapewniając najlepszy sygnał i prędkość. To fantastyczne rozwiązanie dla dużego domu czy mieszkania, gdzie jeden router nie potrafiłby poradzić sobie z doprowadzeniem WiFi do każdego zakamarka.

Reklama

FRITZ! Mesh Set 4060+3000 AX - proste podłączenie

Zestaw Fritz składa się z routera FRITZ!Box 4060 oraz punktu dostępowego 3000 AX. W pudełku - obok głównych sprzętów - znajdziemy krótką instrukcję obsługi, dwa kable Ethernet i zasilacze. Router i punkt dostępowy wykonany z białego, błyszczącego plastiku dobrej jakości. Z tyłu routera znajdziemy jedno gniazdo USB 3.0, trzy porty Ethernet i jeden port do połączenia routera z naszym modemem. Szkoda, że producent nie zdecydował się jednak na cztery porty. Jeśli chodzi o punkt dostępowy, to dostajemy jedynie dwa gniazda sieciowe.

Samo połączenie i konfiguracja są banalne. Wpinamy kabel sieciowy do naszego routera od operatora, do drugiego końca podpinamy Fritz!Box 4060 i wszystko działa. Potem naciskamy jednocześnie na routerze i na punkcie dostępowym przycisk "connect" i urządzenia powinny się odnaleźć i połączyć ze sobą.

Do konfiguracji routera mamy albo aplikację Fritz albo też możemy skorzystać ze strony routera (jeśli np. nie chcemy instalować tego programu, albo nie używamy smartfona). Wszelkie konfiguratory sieci WiFi tam dostępne ułatwią nam ustawienie domowej sieci, a także pozwolą na stworzenie osobnej sieci bezprzewodowej dla gości. Tak, by ich urządzenia mogły korzystać z WiFi, a jednocześnie nie były podpięte do naszej głównej, domowej sieci.

FRITZ! Mesh Set 4060+3000 AX - jak się sprawuje?

Jak to działa? Mój komputer stoi około 9 metrów od routera Orange. Wbudowana karta sieciowa pozwala na maksymalny transfer ok 650 mb/s blisko routera. W obecnej odległości transfer potrafił spaść do 300-400 Mb/s. Zestaw Fritz to "naprawił". Dzięki systemowi mesh udało mi się osiągnąć pełną prędkość karty sieciowej. Ping wynosił około 5-6ms, więc był idealny. Nie było kłopotów ani ze streamingiem, ani z graniem po sieci. System Fritz nie sprawiał też problemów, po wpięciu w domowe WiFI dwóch konsol, telewizora oraz kilkunastu urządzeń smart home.

FRITZ! Mesh Set 4060+3000 AX - zestaw jest za drogi

Reklama

Wszystko wydaje się piękne? No nie do końca. Bo cena zestawu jest wzięta z sufitu. Za ten zestaw producent liczy sobie 1800 PLN. To tyle, za ile można mieć dobry router WiFi 7, lub dopłacić niewiele więcej i mieć podstawowy zestaw mesh Wifi 7, co będzie lepszym rozwiązaniem niż pakowanie się w WiFi 6E. Zwłaszcza, jeśli mamy w domu szybkie łącze rzędu 1 GB/s lub lepsze.

FRITZ! Mesh Set 4060+3000 AX - podsumowanie

Podsumowując - FRITZ! Mesh Set 4060+3000 AX jest bardzo dobrym zestawem, który będzie dużo lepszym rozwiązaniem od samego routera od operatora. Przyspieszy nasz domowy internet, usunie ciemne plamy z mapy dostępu do WiFi i będzie przy tym bezpieczny. Niestety zestaw jest stanowczo za drogi, w porównaniu do produktów konkurencji