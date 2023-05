Sony 1000MX5

Król wyciszania dźwięków zewnętrznych. Nie ma słuchawek z lepszym ANC na rynku. System w tych słuchawkach potrafi nawet reagować na zmieniające się ciśnienie podczas lotu. Do tego świetnie grają i są bardzo wygodne. Jedyny ich minus to bardzo wysoka cena.

Sony Link Buds S

Świetne, dokanałowe słuchawki Sony. Doskonale leżą w uszach, są bardzo lekkie i oferują bardzo dobrą jakość dźwięku. ANC nie jest tej klasy, co w nausznych MX5, jednak jest jednym z najlepszych wśród słuchawek dousznych.

Razer Hammerheads PS5

To dość nietypowe słuchawki, jakich nie ma żaden inny producent. Po pierwsze, działają z konsolą Sony PS5 i obsługują 3D Audio. Po drugie, mają podświetlane końcówki (choć to podświetlenie zżera baterię w sposób błyskawiczny). Do tego są bardzo wygodne i pozwalają na wielogodzinne sesje w grach. Razer też się postarał, by nikt nam nie przeszkadzał - ANC działa naprawdę dobrze.

Huawei Freebuds 5i

Huawei pokazuje, że dobrze grające słuchawki z ANC nie muszą kosztować fortuny. Freebuds 5i obsługują dźwięk Hi-Res, ładnie wyglądają, świetnie leżą w uszach, a do tego mają całkiem udany system ANC. Do tego można je dostać za mniej niż 400 PLN.

Jabra Elite 5

Duńskiej firmy Jabra nie trzeba przedstawiać - to jedna z najlepszych firm, robiących słuchawki do biura i domu. Jabra Elite 5 to ich model średniej klasy, który nie kosztuje fortunę, a jest bogato wyposażony. Za słuchawki ze świetnym ANC, dobrze leżące w uszach, ładne i znakomicie grające, Jabra chce mniej niż 500 PLN.

